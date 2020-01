El enfado de Gonzalo Miró al ser preguntado por el embarazo de Malú

Gonzalo Miró no quiere saber nada del futuro de Albert Rivera y Malú. El comentarista deportivo se ha mostrado enfadado con la prensa cuando se le ha preguntado por el embarazo de la que fue su pareja.

Con un rotundo "pues no", Gonzalo Miró respondía a la pregunta sobre si había felicitado a la cantante por su buena nueva. Además, el ex de Malú señaló que ya no tiene relación con ella así que "no me tenéis que preguntar más".

Unas declaraciones que llegan después del malentendido que hubo con unas palabras que dijo durante una entrevista en La Sexta con su buen amigo Boris Izaguirre. Tras el malentendido, Gonzalo señaló ante las cámaras que se le habían atribuido cosas que él no había comentado: "Si yo entiendo que me queráis sacar cualquier palabra pero si ya me han atribuido cosas que no he dicho, imagínate si lo digo".

Y es que lo ocupó todas las portadas de los medios fueron estas declaraciones: "Yo pensé, y lo sigo pensando, que él en realidad lo que quería no era ser presidente del Gobierno sino ser famoso. Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada".

Una situación complicada para Miró que no quiere verse inmiscuido dentro de la nueva vida de Malú con el exdirigente de Ciudadanos.