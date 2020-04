Ester Expósito se convierte en la reina otra vez en Twitter

El bailecito o los bailecitos de la actriz Ester Expósito y sus caritas en Instagram, a día de hoy no han pasado desapercibidos para muchos millones de seguidores. El famoso baile que se marcaba hace 11 días ha tenido millones de reproducciones en su perfil, y esos segundos de contoneo de caderas siguen dando de qué hablar. Este no es el único vídeo que acumula millones de visitas, también su post haciendo playback mientras canta 'Porfa' de Feid, Justin Quiles cuenta con casi 37 millones de reproducciones.

La popular actriz de 'Élite' se convierte en la reina otra vez en twitter no porque haya subido otro post de este estilo sino porque son muchos los que han subido bailes imitando el de Ester Expósito, diciendo que no tienen tanta repercusión porque no son tan guapos y atractivos como ella. En los memes subidos se pueden ver distintos bailes de gente realizando preciosos bailes como gente bailando con estilo.