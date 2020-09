View this post on Instagram

En los tiempos que estamos viviendo hay que reinventarse y nosotros lo volvemos hacer💪🏻🚀⚡️ Hoy debuto en @canalsurradiotv de la mano de mis compañeros de #lagranjugada comentando los partidos de mi @sevillafc durante toda la temporada! ⚽️⚽️⚽️⚽️ Y que mejor manera de hacerlo que viviendo otra final más✨✨ Así que vamos a por ese estreno y por esa final! 💥