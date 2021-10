El estreno mundial de la última entrega del espía más famoso de todos los tiempos está dando mucho que hablar. Será la última vez que el actor británico Daniel Craig encarne a James Bond y parece que está dispuesto a despedirse por todo lo alto.

Durante su última entrevista, el aún 007 ha reconocido que frecuenta bares gay y que es algo que hace desde hace años. "He ido a bares gay desde que tengo uso de razón", ha explicado Craig, al tiempo que revelaba sin ningún tipo de pudor el motivo por el que sigue yengo a estos locales: "Una de las razones es porque no me meto en peleas en los bares gay tan a menudo".

Las últimas declaraciones del británico no dejan indiferente a nadie. A sus 53 años, Craig explica que cuando era joven solía meterse en líos durante la noche y que, casi siempre, acababa "metido en una pelea" cuando salía de copas. Por eso, asegura que decidió frecuentar los locales gay. Eran, según Craig más tranquilos, y además un buen sitio para ligar. "No tenías que declarar tu sexualidad y era un lugar muy seguro. Y podía conocer a chicas, porque allí hay muchas chicas exactamente por la misma razón por la que iba yo", ha añadido.

Rumores sobre su sexualidad

No es la primera vez que Craig tiene que dar explicaciones sobre sus visitas a este tipo bares. En 2010 o fotografiaron con otro hombre a la salida de un bar LGTBI en California y fueron muchos los rumores sobre su sexualidad. Ahora, el actos ha querido explicar por qué frecuenta estos locales.