La veterana actriz Jamie Lee Curtis, que recientemente ha recibido el León de Oro en Venecia a toda su carrera y estrena este viernes la película 'Halloween kills', se ha convertido también en actualidad por su vida personal, toda vez que acaba de conceder una entrevista junto a su hija trans Ruby en la revista 'People', presentándola en sociedad por primera vez.

El año pasado la hija de Jamie Lee Curtis confesó a su famosa madre y a su padre, el director Christopher Guest, la verdad sobre su sexualidad. Antes ya les había dicho que era bisexual, pero quería contarles que era trans, con reticencias iniciales.

"Me asustó contarles algo sobre mí que no sabía”, explica a la revista, añadiendo que "en realidad no estaba preocupada, porque siempre me han aceptado como soy“.

Finalmente se lo contó por mensaje de texto a su madre. "La llamé de inmediato”, recuerda la joven de 25 años, que se dedica a la edición de vídeos para YouTube. "No hace falta decir que lloramos lo nuestro”, confiesa. "Era intimidante, pero no estaba preocupada. Ellos me habían aceptado toda mi vida".