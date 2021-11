Tan solo unos días después de su sufrir un desafortunado accidennte en el pantano de Entrepeñas en el que terminó chocando con unas rocas, la ex pareja de Luján Argüelles se recupera poco a poco en el hospital. Aunque la presentadora siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida privada, esta vez Luján nos confirmó que Carlos Sánchez se encuentra bien ya que es un hombre muy fuerte y positivo."Ya está en un momento de tranquilidad y de empezar a recuperarse. Es un hombre con mucha energía, con mucha fuerza, muy deportista" nos comentó Luján sobre el momento que había vivido su ex pareja con el que mantiene una muy buena relación.

Tras el susto, la presentadora confirma que el empresario está mucho más tranquilo tras el susto que vivió cuando conducía su embarcación: "Carlos es una persona que proyecta una energía muy elevada siempre". Aunque esta vez Luján sí que nos dio el parte médico sobre el estado de su ex pareja, prefirió no concretar la fecha exacta del alta: "Yo sé todo lo que tiene que ver con el estado de salud de Carli pero son cosas privadas. Uno tiene que ser el que hable de esas cosas y no yo".Hace tan solo unos días escuchábamos al propio Carlos hablar sobre el accidente que había sufrido en una entrevista para ESdiario: "Entré más muerto que vivo. Me operaron de la cabeza, del fémur, de la pierna derecha y estoy sentado en un silla. Para mí esto es un milagro. Todo pasó el último día que sacamos el barco para dar un paseo. Un giro del volante me salvó la vida y nos fuimos directos para la roca.

El golpe fue brutal. La pierna se me dobló totalmente. Mi amiga se quedó inconsciente, en shock, y me puse rápidamente a despertarla. Menos mal que se despertó y dijo: "¿Qué hacemos?". "Llegué más muerto que vivo porque perdí cuatro litros de sangre. Tengo contusiones por todo el cuerpo, cuatro costillas rotas y un problema renal. El cuadro era de estar más allí que aquí. Los médicos me dijeron que lucharon porque vieron la cara de fuerza que tenía. He estado en coma inducido cuatro días para poder parar todas las hemorragias. Ha sido todo un milagro. El quinto día me subieron a planta, que era impensable, y los médicos me operaron el miércoles el fémur y estoy lleno de clavos. Los médicos del hospital de Guadalajara nos han salvado la vida. El alta me la dan en cuatro o cinco días", explicó el empresario.