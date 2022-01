Después de despedir 2021 y dar la bienvenida a 2022 juntos parecía que la relación entre Bárbara Rey y Edmundo Arrocet se consolidaba a pasos agigantados. Cómplices, sonrientes y sin ocultar su química, la incipiente pareja se dejaba ver muy unida por Málaga, confesando su unión y su felicidad pero sin confirmar una relación sentimental que muchos dieron por hecho.

Días después la vedette y el humorista protagonizaban su primera portada, posando radiantes durante una comida con amigos en la localidad andaluza. Unas fotografías que, se rumorea, habría vendido el propio Bigote a espaldas de Bárbara, que desconocía que dichas imágenes iban a ser publicadas en una revista.

Una 'traición' sobre la que ni uno ni otro se han pronunciado y que parece haber 'enfriado' su historia de amor, ya que no han vuelto a verse desde entonces. Coincidiendo con la reaparición de Edmundo en Madrid cuando todos pensábamos que habría regresado a su Chile natal sin fecha de vuelta a España, Bárbara se ha dejado ver por la capital en compañía de su hijo Ángel Cristo - a quien está muy unida - y ha zanjado los rumores sobre el tipo de relación que tiene con el ex de Teresa Campos.

"Éramos y somos amigos. Es amigo mío y no sé qué más quieres que te diga" ha aclarado la vedette, desmintiendo tajantemente una relación sentimental entre ambos cuando hace un mes confesaba que estaba "muy feliz" y "el tiempo" diría qué pasaba entre ella y Edmundo: "Lo de más que amigos lo decís vosotros. Yo no he dicho nunca nada de eso, he dicho que soy amiga de él y nos llevamos muy bien, muy bien".