Inmerso en la promoción de su primer libro, 'Colate, por Nicolás', Colate Vallejo-Nágera está disfrutando como nunca de su estancia en nuestro país. Días antes de debutar con su divertida y sorprendente biografía en la Feria del Libro de Madrid, el ex de Paulina Rubio ha asistido con su hermana Samantha Vallejo-Nágera a los Premios Elle Eco y allí nos han dado la mejor de las noticias: ¡Vuelve definitivamente a España!

Presumiendo de complicidad con Colate - "somos Pili y Mili" ha bromeado divertida - y confesando que son los hermanos "favoritos", la jurado de 'Masterchef' ha sido la encargada de desvelar que el empresario deja su vida en Miami para instalarse después del verano en nuestro país, que tanto ha echado de menos en los últimos años: "¡Viene ya, ya le traemos! Miami se ha acabado, en septiembre tiene que volver a vivir a España".

"Estamos todos encantados" ha confesado Samantha, asegurando que aquí "lo va a tener todo mucho más fácil y va a estar muy arropado por la familia, que ya son muchos años fuera". Y, lo más sorprendente de todo, no vendrá solo, ya que como adelanta la chef, "Nico - el hijo que tuvo con Paulina - vendrá pronto también". Un notición del que por el momento prefieren no dar más detalles, pero con el que Colate se muestra muy ilusionado.

Ante la atenta mirada de su hermano, Samantha define al empresario como "buena persona, súper hermano, súper familiar, buena gente, tranquilo, divertido cuando tiene que serlo". Y si no se ha lanzado todavía a la aventura de 'Masterchef Celebrity' no será por no tener mano entre fogones - "cocina que te mueres" apunta - sino porque "sería ilegal porque somos hermanos". "Lo hemos intentado pero no se puede" confiesa.