Sevilla arrancó el jueves su celebración del Orgullo LGTBI+ por todo lo alto. María del Monte fue la protagonista absoluta de la jornada.

La cantante reconoció que mantiene desde hace 23 años una relación con Inmaculada Casal: ¡bravo!. "Quiero que sepáis que soy una persona más de los que estamos aquí", sentenció María del Monte.

El escenario casi se cae. Los sevillanos enloquecieron y las redes sociales aplaudieron a la tonadillera. Pero no fue una sorpresa. Su orientación sexual no sorprende a nadie. En su vida cotidiana ella nunca se ha escondido. Los periodistas hemos visto siempre a Inmaculada al lado de María. Todo estaba mucho más normalizado de lo que ha parecido. María, en su vida diaria, era mucho más libre de lo que reflejan los titulares estos días. Todo el mundo destaca su acto como una ‘salida del armario’ (¡qué frase más antigua, por Dios!), pero lo que hizo María este jueves fue mucho más que eso, fue un acto de amor.

María nunca estuvo en un armario, en su esfera privada no ocultaba a su novia. Lo que quiso la cantante es darle a su pareja el lugar que se merece y reconoció públicamente: "Tengo el amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida". El camino sabemos que no ha sido fácil.

Se conocen desde la infancia

Inma Casal y María del Monte se conocieron cuando eran unas niñas, en el colegio. Y ya de más mayores formaron parte del mismo grupo de amigos. Inmaculada se casó y tuvo dos hijos y María, otras parejas. Nunca ha hablado de ellas y desconozco si por aquellos años ya existía algún tipo de atracción entre ellas. Pero llegó la época de la amistad especial entre Isabel Pantoja y María del Monte. Es uno de los temas más suculentos de la historia de la prensa del corazón de nuestro país.

Las fotografías que tomó Diego Arrabal de las dos tonadilleras jugueteando en la playa son icónicas. Las dos cantantes compartieron durante unos años viajes, vacaciones y familia, pero nunca confirmaron que fueran novias. Hoy en día parece una obviedad, pero como ninguna de las dos lo ha explicado, seguiremos llamándolas ‘amigas’. Su relación de amistad duró algunos años y los motivos de la ruptura han sido una incógnita siempre. Solo hemos conocido lo evidente, que nunca se volvieron a hablar y que ha existido muy mal rollo entre ambas.

Vamos a dar un poco de luz, si eso es posible. Un día, hablando con uno de los sobrinos de María del Monte (permitidme que no desvele su nombre), le pregunté: “¿por qué dejaron de ser amigas la Pantoja y tu tía?”. Él me respondió: “Mi tía se enamoró perdidamente de una periodista de Canal Sur. Guapísima. Por eso acabaron tan mal”.

Vaya, ahora cuadra todo. Así que, según el círculo más cercano, María del Monte se enamoró de otra mujer y por eso dejó de ser amiga de la Pantoja. ¿Esa otra mujer era Inmaculada? Puede ser. Durante muchos años se ha especulado con diferentes teorías del final de esta amistad entre ellas. Que si rumores de infidelidad, que si un robo, que si una pelea.

Kiko Rivera incluso llegó a explicar que ambas se pelearon por una casa. Él siempre centrando la atención en lo económico. Pero nadie dio más detalles. Charo Vega, en un ‘Deluxe’, sí que explicó que Pantoja en esa época lo pasó muy mal. “Yo le daba la razón a Pantoja, si es como ella contaba”, aseguró Charo, pero no fue más allá.

El 8 de julio Isabel Pantoja estará en las fiestas del Orgullo de Madrid. No hablará de María del Monte, ni de ninguna de sus relaciones. La duda ahora está en saber si la cantante hará como su ex amiga y aprovechará la coyuntura para liberarse de una vez por todas. Ojalá.