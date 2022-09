Disfrutando de la vida y de la soltería desde su polémica ruptura con Oriana Marzoli tras una tumultuosa relación llena de idas y venidas, Iván González era señalado como el presunto 'culpable' de la ruptura de Marta López y su novio Rubén.

Un rumor que la colaboradora de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía' no tardaba en desmentir y tras el que salía a la luz la relación que el ex concursante de realities como 'Supervivientes' o 'La caja fuerte' mantiene con la conocida influencer Teresa Bass.

Hemos pillado a la incipiente pareja de moda disfrutando de la noche en Madrid. Tras compartir mesa y mantel con sus amigos Rafa Mora y Rocío Osorno, Iván y su nueva chica daban un tranquilo paseo por el centro de la capital, que terminaba con la instagrammer escondiéndose al ver a las cámaras.

Una actitud muy diferente a la del andaluz que, encantado de la vida, nos ha confirmado su affaire con Teresa Bass, puntualizando que no es su novia y dejando entrever que pronto podría tener algo con Marta López, para la que no tiene más que piropos.

Además, Iván no ha dudado en responder a los ataques de Oriana tras salir a la luz su nueva relación, asegurando que no le importa nada de lo que pueda decir su exnovia: "Que opine lo que quiera, yo soy un hombre soltero desde hace un año, y entero. Yo puedo liarme con Teresa, con Marta López, contigo si quiero, porque mi relación con Oriana se acabó hace mucho tiempo. Yo le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, que trabaje mucho, que sea feliz con un hombre, con una mujer, pero lo importante que sea feliz".

"Teresa y yo no somos pareja. Nos estamos conociendo y la verdad es que me lo paso bien con ella, pero no se si es la mujer de mi vida. Es muy buena chica" ha confesado, bromeando con que apenas duerme por la noche desde que conoció a la influencer.

Acerca de los rumores de romance con Marta López, Ivan afirma que "todavía no", pero tampoco descarta que pueda haberlo próximamente: "He dicho que todavía no., pero si lo hubiese no lo contaría".

"Es una mujer muy guapa, muy completa, trabajadora, honrada. Tiene muchísimos adjetivos pero la verdad es que no puedo confirmar una noticia que es mentira. Si hubiera pasado tampoco te lo contaría, y menos con un micro delante. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que tengo claro es que no lo ha dejado con su pareja por mí, que son otros problemas, otras cosas y otras movidas que tendrán entre ellos" añade, admitiendo que a estas alturas, y a pesar de estar conociendo a Teresa, "no descarto confeti con nadie".