Paula Echevarría es una de la grandes infuencers de nuestro país. Sus 3,5 millones de seguidores en esta conocida red social así lo atestiguan. Eso hace que tanto las prendas con las que se muestra como los productos que recomienda, se agoten rápidamente y pasen a ser consumidos a ojos cerrados. Ya pasó con una crema DD que la conocida actriz compartió al hablar de sus productos habituales de belleza. Y, ahora, lo ha vuelto a hacer.

En esta ocasión, Paula Echevarría ha mostrado en sus stories de Instagram la crema antiarrugas sin la que, afirma, ya no puede vivir. Se trata de un producto de la misma marca que la crema DD que suele utilizar. No en vano, la actriz asegura que esta firma es una de sus "marcas de cabecera". Se trata de Atashi Cellular Cosmetics, una compañía de alta cosmética dermofarmacéutica.

Cómo es la crema antiarrugas que usa Paula Echevarría

La crema de Atashi Cellular Cosmetics que Paula Echevarría recomienda es un producto hidratante con factor de protección solar 15. Su fórmula busca proteger la piel del rostro de las radiaciones y la polución y, al mismo tiempo, ofrecer tratamiento antiedad. Su composición cuenta con una gran cantidad de ácido hialurónico para conseguir una piel elástica y deslumbrante, así como una buena dosis de vitamina entre las que destaca la vitamina C, E y Q10, con las que se refuerza la hidratación de la piel, además de favorecer su luminosidad y reducir las arrugas.

La crema antiedad de Paula Echevarría también dispone de células nativas de uva negra de Borgoña y arándonos rojos liposomados, que permiten reactivar las defensas naturales de la piel del rostro y evita la pérdida de colágeno.

Con todos estos beneficios, no es de extrañar que la actriz afirme que esta crema antiarrugas le encanta porque es un auténtico chute de antioxidantes para su piel que ella, además, utiliza para nutrir su rostro después de tomar el sol. "Me funciona como aftersun -asevera- porque noto que me prolonga bastante el bronceado" y, encima, es también "un aliado perfecto para luchar contra el fotoenvejecimiento" de la piel.

Todo ventajas según Paula Echevarría con esta crema antiarrugas de Atashi cuyo precio ronda los 42 euros.