Anna Lewandowska, empresaria y karateca

Cambió Múnich por Barcelona y la vida de karateca profesional por la de mujer de futbolista y empresaria. Anna Lewandowska (Łódź, 1988), con un palmarés de casi 40 medallas en campeonatos de Polonia, Europa y el mundo, aparcó el karate tras su boda en 2013 con el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, al que había conocido seis años antes en un campeonato deportivo. En el verano de 2022, la familia –tienen dos hijas pequeñas, Klara y Laura– se mudó a Barcelona tras el fichaje de Lewandowski y ella se enamoró de la ciudad. Con estudios de Educación Física y Nutrición, una disciplina a la que ha orientado la mayor parte de sus negocios, Anna Lewandowska disfruta del placer de comer pescado fresco y marisco por la cercanía del mar y hasta se aventura con los calçots, un placer gastronómico que aún se permite. Es ella quien elabora los menús de toda la familia, incluido el futbolista: en su casa ha impuesto la llamada dieta inversa, que consiste en empezar a comer por el postre como primer plato por sus supuestos beneficios para el metabolismo. Los fritos por supuesto están prohibidos en su hogar, así como la comida rápida, y nunca se mezclan proteínas y carbohidratos.

Anna Stachurska, que adoptó la forma femenina del apellido de su marido como es tradición en Polonia, debutó en el kárate con solo 13 años siguiendo la estela familiar: su tío Paweł Krzywański y su prima Katarzyna ya eran destacadas figuras de este deporte. En la actualidad, lejos de haberse retirado, tiene a su cargo más de 200 personas trabajando en diferentes empresas, dentro de una línea de negocio que ya trazó en 2013 con su blog Healthy Plan by Ann, donde ya daba consejos nutricionales y deportivos. Empezó con la empresa Foods by Ann, de comida saludable, a la que siguieron la aplicación Diet and Training by Ann o Phlov, una marca de cosmética vegana. La exkarateca, que cuenta con 5,6 millones de seguidores en Instagram, ha sabido rentabilizar su imagen para levantar un imperio empresarial, a la manera de Victoria Beckham, y es toda una celebridad en Polonia. Solo mirar su 'feed' ya cansa, no digamos intentar seguirle el ritmo, aunque últimamente alterna los vídeos de sus arduos entrenamientos con milimetradas coreografías. Según confesó en una reciente entrevista en 'Col•lapse', de TV3, tiene planes para abrir tanto un gimnasio como una escuela de baile en Barcelona. En ella enseñará sexy dance, reggaeton y bachata, un género que dominan tanto ella como Lewandowski, según demostraron en persona a los invitados que acudieron a la gran fiesta que organizaron en la Toscana para celebrar su décimo aniversario de bodas con un acaramelado baile.

Pese a su rutilante vida, Anna Lewandowska también ha hablado con naturalidad de forma pública de sus momentos más amargos, al igual que su marido en el documental 'Lewandowski-Unknown', de Amazon Prime Video. Antes de ser madre sufrió un aborto justo antes de que arrancara la Eurocopa 2016 y un año después tuvo un parto muy complicado de su primera hija, en el que perdió mucha sangre. Aumentar la familia con un tercer hijo entra en los planes del matrimonio, prolífico en los negocios y en el amor.