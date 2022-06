Cinco mitos sobre cómo vestir a partir de los 40 (que deberías desterrar)

Aunque las pasarelas siguen glorificando los cuerpos más jóvenes y con medidas imposibles, afortunadamente en las tiendas se ha hecho un esfuerzo por adaptar la diversidad de la calle ampliando el tallaje de las colecciones. Sin ir más lejos, Mango dio un paso al frente en este sentido hace menos de un año cerrando Violeta, la firma que abrió en 2014 con diseños "para mujeres con curvas que requerían un patronaje distinto y adaptado a las tallas de la 40 a la 52". Una separación pelín desfasada que la empresa textil catalana actualizó sabiamente aunando en su colección de mujer todas las tallas, para que sus clientas, todas, encuentren el 'lookazo' que quieran.

Pero, en gran medida ha sido el 'street style' difundido a través de las redes sociales y su pléyade de blogueras e influencers de moda de todas las edades y tendencias el que ha logrado amplificar la filosofía 'bodypositive', un mensaje que va calando en nuestra sociedad y en la visión que las mujeres tienen de su propio cuerpo y de cómo personalizar a su gusto (y a sus formas) las últimas tendencias.

La asignatura pendiente en la moda

Es cierto que a la gran mayoría nos cuesta aceptar el paso del tiempo y que a todo el mundo nos gustaría ser Tom Cruise, que parece tener la receta de la eterna juventud. La sarta de clichés estéticos asociados a la imagen de la persona que rebasa los 40 o 50 años es aún brutalmente mayor cuando se es mujer (¿quizá por eso Kelly McGillis, que hoy tiene 64 años, una talla grande y luce canas, no ha sido llamada a la academia de 'Top Gun 2', junto a Maverick, y en su lugar han fichado a la esbelta Jennifer Connelly?).

En el terreno de la moda específicamente, la cultura social casi siempre ha tratado de limitar la libertad de las mujeres para hacer invisible su estilo (y su cuerpo) una vez superada la barrera de los 40-50 años. El "ya no tienes edad para llevar esto o aquello" se ha ido traspasando de generación en generación hasta no hace mucho como dogma de fe.

Pero, ¿por qué renunciar a llevar cierta prenda supuestamente prohibida según tu edad aunque te favorezca?, ¿por qué no seguir las tendencias que a una le apetezca abrazar si le da la gana?

¡Cualquier edad es perfecta para lucir estilo! Y de eso saben mucho el escuadrón de influencers que peinan canas (teñidas o no). Desde ‘looks’ chic hasta propuestas casual o sport para ir cómoda, 'cool' y elegante con los que han tirado por tierra cinco mitos sobre cómo vestir a partir de los 40 que ya están muy pasados de moda 👇

MITO 1

Olvida la 'operación bikini'

Aunque antes lo normal era ver a las chicas en bikini y a las señoras más mayores en bañador, desde hace unos años las reglas han cambiado. La 'operación bikini', en este caso, no consiste en iniciar una dieta absurda para entrar en tu ropa de otras temporadas, sino a las ganas de ponerse un dos piezas para tomar el sol o darse un chapuzón. No hay una edad concreta en la que el bikini ya no sea una opción, todo depende de la seguridad de una misma y en cómo vaya cambiando el cuerpo a lo largo de los años.

Según nos contaba hace poco en esta misma sección Nuria Sardà, de la firma de lencería y moda de baño Andrés Sardà, "desde hace ya años, y sobre todo desde poco antes del covid, hace unas cuatro temporadas, hemos acabado con la tiranía de cómo de bien o de mal tiene que estar una para llevar un tipo de prenda", opina. Además, la diseñadora cree que "estas normas de qué está bien o qué está mal o qué cuerpo vale o no vale ya no sirven, y la gente pasa mucho más del qué dirán". "Se trata más bien de cómo se vea cada uno", insiste la empresaria.

Además, el bikini tendencia de esta temporada sublima las braguitas altas, que recogen más la silueta. Y otras ventajas de esta prenda son que seca más rápido, es más ligera de llevar que el bañador y deja menos marcas cuando te bronceas al sol.

MITO 2

Esconde tus brazos

Otra de las rancias creencias decía que a partir de los 50 era mejor cubrir los brazos. "La camisas de tirantes que exponen brazos y cuello no son convenientes, es preferible usar mangas cortas o tres cuartos". ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Hoy día esto está superado y se pueden lucir hombros sin complejos siempre que a una le apetezca. El truco está en conocer tu figura y saber qué es lo que más favorece.

Apuesta por 'tops' y blusas con tirantes avolantados (que además son un 'must' de esta temporada). También se puede optar por la manga francesa o tres cuartos (que estiliza mucho). Otro consejo es utilizar los escotes en 'V', e incluso usar 'tops' o vestidos de tirantes sobre una camiseta de manga corta.

MITO 3

Nada por encima de la rodilla

Según Carolina Herrera, "a partir de los 40, ni melena, ni bikini ni minifaldas; la minifalda es para las niñas". Pero la calle no sigue esos dictados clásicos, pues las faldas por encima de la rodilla, bermudas y 'shorts' visten a mujeres de más de 40 orgullosas de sus piernas.

La diseñadora londinense Mary Quant propulsó la minifalda en los 60, liberando a las mujeres que andaban confinadas en su propia ropa para que pudieran "correr, saltar y bailar libremente". Y esa es la idea de una prenda atemporal, femenina y romántica, perfecta para lucir a cualquier edad, y un clásico de todas las primaveras y veranos.

Apuesta por las faldas de tiro alto, porque estilizan más. Si tienes las piernas muy largas, prueba diferentes tipos de tiro hasta encontrar el que más te favorezca. Las de tipo lápiz son ideales para conseguir un 'look' elegante y sofisticado. Las de tonos lisos son más fáciles de combinar y favorecen más que las estampadas. Las que más se llevan esta temporada son las de corte asimétrico y wrap (anudadas a la cadera).

MITO 4

Destierra el vaquero y el cuero

"A partir de los 50, di adiós al tejido vaquero y a los que imitan el cuero si no quieres parecer disfrazada". '¿WTF?', que diría una 'millennial'. El 'denim' y el efecto piel son dos tejidos básicos, atemporales y de lo más funcionales que siempre nos sacan de un apuro. No hay ningún motivo para renunciar a usarlos. Además, se adaptan a mil estilos y combinaciones, de la más casual a la más sofisticada.

Además, suelen crear unas composiciones muy favorecedoras en todas las siluetas.

En cuanto a los tejanos, y aunque los clásicos como los 501 de Levi's siempre son un acierto, es aconsejable si incorporan un patrón 'tailored' (sastre, recto), un 'denim' más pulido, un tiro alto, pinzas o unos bolsillos de plastrón (cosido por encima, pespunteado y con tapeta), características que le dan un plus a los 'jeans'. También es un buen truco de estilo combinar una camisa 'denim' con un top de seda y una falda 'midi' (bolso de mimbre y alpargatas), unos pantalones de corte 'skinny' con camisa blanca XXL o la chupa de cuero con vaqueros 'culotte'.

MITO 5

Las tendencias, ni mirarlas

El estilo, la clase o las tendencias no son cosa de la edad. Se tiene o no se tiene, se sigue o no se sigue. Independientemente si se tienen 20 o 40. Hay tendencias muy 'in' que son difíciles de lucir tanto si una es 'millennial' o más bien 'boomer', pero, en cambio, hay otras que resultan favorecedoras y fáciles de combinar.

Por ejemplo, una camisa blanca 'oversize', con unos 'momfit' y unas 'sneakers'. Es un conjunto tan sencillo como infalible, además de cómodo y moderno. También se puede optar por unos pantalones 'wide leg' (anchos, holgados y con un aire masculino, muy 'cool'), combinados con un top lencero y una 'biker'. Esta temporada también se lleva mucho el rosa y fucsia, se puede optar por un traje sastre en estos tonos y darle un aire informal y juvenil con unas 'snakers'.