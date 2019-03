Estos son los requisitos para donar semen en España

No todos los hombres pueden donar semen. Desafortunadamente, es un hecho que el semen está empeorando, y cada vez más, en los países desarrollados. Y lo peor de todo: esta es una de las razones por las que, a pesar del avance en las técnicas de reproducción asistida, que permiten conseguir descendencia incluso en varones con semen de muy baja calidad, todavía hay casos en los que hay que recurrir a la opción de utilizar semen de donante.

"Este empeoramiento progresivo del semen es también una de las razones por las que cada vez es más difícil encontrar donantes de semen aptos. Para poder entrar a formar parte de un programa de donación de semen, el candidato a donante necesita, de entrada, tener un semen de buena calidad", señala en una entrevista con Infosalus uno de los portavoces de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), el doctor Miguel Ruiz.

Esto significa que, como mínimo, debe presentar una alta concentración de espermatozoides, y que estos tengan muy buena movilidad y morfología, añade. Hay que tener en cuenta que el semen se va a congelar, y este proceso hace que se pierda un alto porcentaje de espermatozoides móviles, aclara el especialista en Fertilidad. Además, se va a diluir al mezclarlo con un medio de cultivo que contiene las substancias crioprotectoras, que hacen que los espermatozoides sobrevivan a la congelación, según sostiene el también codirector de la clínica CREA de Valencia. Por todo esto, dice que el semen no debe cumplir con los valores de referencia de normalidad, sino que debe ser "excelente". "Y esto no siempre es así. De los candidatos a donante que acuden a un banco de semen, sólo algunos de ellos tendrán un semen con estas características. Esto es también un indicador no sólo de su salud reproductiva sino de salud general, por lo que es una buena opción hacerse una valoración del semen en un centro especializado, ya que puede ser útil, no sólo para decidir si se puede ser donante, sino también para conocer la calidad del semen y, en caso de descubrirse alguna alteración, poder identificar la causa y ponerle solución cuanto antes", añade.

SHUTTERSTOCK

Además de presentar una buena calidad de semen, otro de los requisitos que debe cumplir el candidato para ser admitido en un programa de donación, según detalla el especialista de la SEF, es el no tener riesgo de transmitir enfermedades infecciosas o hereditarias a terceros, así como tener una buena condición psíquica.

En cuarto lugar, indica que para ser usuario de cualquier técnica o tratamiento de reproducción asistida en España, ya sea como paciente o como donante, la legislación exige ser mayor de edad.