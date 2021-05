Seguro que lo has notado. Al ir cumpliendo años te va costando más y más adelgazar. No, no es una sensación tuya. Todo tiene una explicación lógica y científica contrastada por los nutricionistas. Miquel Girones, uno de los coach más conocidos de las redes sociales, explica que a partir de los 40 años el cuerpo entra en una fase de degradación muscular difícil de frenar. "Perdemos músculo y por lo tanto el metabolismo basal baja", sentencia el experto. Pero, ¿eso que significa? Ni más ni menos que quemamos menos calorías cuando estamos en reposo y eso hace que acumulemos más grasa en el cuerpo. ¿Y hay solución? Claro que la hay, pero hay que saber afrontar ese cambio.

A partir de los 40 los expertos aseguran que para perder peso es fundamental reducir los ejercicios de cardio (como correr, la cinta del gimnasio o la bicicleta estática) para aumentar los de fuerza. "Hay que ganar masa muscular porque así podremos seguir quemando calorías cuando dormimos, cuando estamos en el sofဠen definitiva el cuerpo seguirá trabajando como antes de los 40 cuando estás en reposo", asegura Girones.

¿Significa esto que debes apuntarte corriendo al gimnasio? Pues no necesariamente. En esta tabla te contamos en su día 28 ejercicios que podías hacer para perder peso casi sin darte cuenta. Se trata de una tabla en la que se hacen ejercicios que te permiten ganar masa muscular pero no te olvides que eso no significa que debas dejar de moverte. Quizá lo ideal sería combinar estos ejercicios con determinados cambios en tu vida diaria (en tu forma de moverte por ejemplo) que pueden ayudar a que te sientas mucho mejor y a que tu cuerpo esté más activo durante todo el día).

La alimentación, fundamental

Que hayas cumplido los 40 años y que tu cuerpo haya entrado en esa fase de degradación muscular de la que te estamos hablando y de la que hablan los nutricionistas no quiere decir que sólo tengas que hacer pesas en el gimnasio y el resto sea disfrutar de la vida. Para nada. También es importante que sigas cuidando tu alimentación Renunciar a la comida preparada, a la comida rápida y a los alimentos demasiado calóricos también es importante. No debes olvidar que la mítica regla que habla de la necesidad de comer cinco piezas de fruta y verdura al día vale para todas las edades.

En lo que coinciden todos los nutricionistas es que no es bueno que afrontes un cambio en tu vida como un mero objetivo para adelgazar: el objetivo tiene que ser siempre (o al menos debería serlo) estar más sano.