Más de seis de cada diez mujeres españolas reconoce tener dificultades para llegar al orgasmo, según datos extraídos del noveno Barómetro de Control titulado 'Los jóvenes y el sexo'.

Al respecto, Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga experta, desmiente el mito de que "las chicas tardan más". "Las mujeres no solo tenemos estructuras corporales similares a las del hombre, sino que, además, nuestro clítoris tiene más terminaciones nerviosas que el pene", afirma la sexóloga. En definitiva, si nos atenemos a evidencias biológicas... las mujeres pueden lograr el orgasmo más rápidamente", esgrime.

La experta apunta que, a pesar de que todas las evidencias avanzan que el orgasmo femenino "no solo es más fácil, sino mucho más placentero", un estudio publicado en la revista científica 'Journal of Sexual Medicine' concluye que "alrededor del 35 por ciento de las mujeres confesó no haber experimentado nunca un orgasmo".

La razón, según la especialista, es que "la mayoría de las mujeres siguen buscando su placer a nivel vaginal con la penetración, cuando está ampliamente demostrado que la vagina tiene pocas terminaciones nerviosas". "¿Te imaginas tratar de sentirte cómoda con un calzado de la talla 43? Muy probablemente podrías caminar, pero te resultaría muy difícil. Lo mismo ocurre con el orgasmo femenino", ejemplifica.

La experta considera que el principal problema es la falta de educación sexual. En este sentido, la sexóloga se refiere a que "la mayoría de las mujeres carece de una buena educación sexual que les ayude a conocer sus cuerpos y a tener una buena autoestima". Según los datos de Control, más del 17 por ciento de las mujeres españolas reconoce no haber recibido ningún tipo de educación sexual.