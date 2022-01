Si tiene niveles altos de colesterol, puede disfrutar de los beneficios de algunas bebidas para reducir el colesterol.

Una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras de temporada, es esencial para mantenernos fuertes y sanos. Te proponemos las siguientes bebidas que podemos utilizar para reducir el colesterol mientras disfrutamos de todos los beneficios de la fruta sin sacrificar el sabor.

El colesterol es una grasa presente en la sangre, producida por el organismo y asimilada a través de los alimentos.

Unos niveles elevados de esta molécula pueden obstruir las venas y las arterias, con lo que corremos el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares como infartos de miocardio.

¿Cómo podemos evitar el riesgo del colesterol alto? Hay varias cosas que podemos hacer, empezando por nuestro estilo de vida.

Los hábitos alimenticios saludables y la actividad física regular son buenas prácticas esenciales para garantizar la salud de nuestro cuerpo.

Algunas bebidas con ingredientes que reducen el colesterol también pueden ayudar.

Batido de arándanos y kiwi

Una de las bebidas más sabrosas para reducir los niveles altos de colesterol es un batido de arándanos y kiwi.

Los frutos rojos son muy valiosos para la salud del corazón. Todo ello gracias a las antocianinas, los pigmentos responsables de la clásica coloración de las fresas, grosellas y frambuesas.

Junto con el kiwi, otra fruta con increíbles propiedades beneficiosas, reducen la presión arterial alta, limpian el organismo, mejoran la circulación y ayudan al tránsito intestinal.

Zumo de naranja

El zumo de naranja es una de las bebidas más eficaces para reducir el colesterol.

Sabrosos y fáciles de preparar, los zumos de este cítrico son un auténtico placer para el organismo.

Según un estudio reciente, dos vasos de zumo de naranja al día ayudan a reducir la presión arterial sistólica y a proteger el sistema cardiovascular de las enfermedades.

Por supuesto, es esencial evitar los zumos de fruta comerciales, que contienen mucho azúcar añadido.

Zumo de manzana, perejil y espinacas

De todas las bebidas que reducen el colesterol, ésta es la más adecuada para los amantes de los jugos.

Para su elaboración se necesitan los siguientes ingredientes:

15 gramos de espinacas crudas

2 manzanas

1 manojo de perejil

Después de lavar bien la fruta y la verdura, basta con colocarlas en la batidora.

Esta bebida combina los efectos beneficiosos de las manzanas, que, gracias a la presencia de pectina y polifenoles, contrarrestan la acumulación del colesterol malo, y las espinacas, bajas en calorías y ricas en fibra.

Por último, el perejil ayuda a eliminar las toxinas del torrente sanguíneo y es un valioso aliado para la pérdida de peso.