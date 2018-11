PlayStation no participará en el E3 2019

PlayStation ha anunciado que no participará en la feria de videojuegos E3 2019, una decisión que supone que la compañía no estará presente por primer vez en la historia de la feria.

En los 24 años de historia del E3, Sony no ha faltado a la cita más destacada del panorama de los videojuegos, como la propia compañía señala en un comunicado publicado en Variety, y confirmado a Portaltic. Sin embargo, la edición de 2019 no contará con la presencia de PlayStation.

Se trata de una decisión que, como explican, parece que se debe a que no cuentan con ofrecer nada destacado en el evento. "Los fans de PlayStation lo significan todo para nosotros y estamos siempre innovando, pensado diferente y experimentando con nuevas formas de deleitar a los jugadores. Como resultado, hemos decidido no participar en E3 en 2019".

No obstante, la compañía ha adelantado que están trabajando en algo, aunque por el momento no ha aportado detalles. "Estamos explorando formas nuevas y conocidas de implicar a nuestra comunidad en 2019 y no podemos esperar a compartir nuestros planes vosotros".