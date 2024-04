Si hay una piedra con la que Alba Carrillo tropieza no una, ni tres, sino muchas veces en su camino... es su ex Feliciano López. La relación de la presentadora con el tenista es nula pero, aún así, Carrillo no desaprovecha las oportunidades que tiene para lanzarle dardos envenenados. En esta ocasión, Alba ha estado especialmente dura con Feliciano.