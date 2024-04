Alba Carrillo implacable contra Feliciano López: "No distingue entre el lomo y el salchichón"

Si hay una piedra con la que Alba Carrillo tropieza no una, ni tres, sino muchas veces en su camino... es su ex Feliciano López. La relación de la presentadora con el tenista es nula pero, aún así, Carillo no desaprovecha las oportunidades que tiene para lanzarle dardos envenenados. En esta ocasión, Alba ha estado especialmente dura con Feliciano

A pesar de que se separaron en 2016 cuando todavía no habían celebrado su primer aniversario de boda, la modelo ha dejado claro que 8 años después ni perdona ni olvida al extenista: "Me hubiera gustado tener una buena relación con él pero todas las personas no son iguales y hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos".

Feliciano López. | J.M.LÓPEZ / j.v.b. Valencia

"No era para mí. Colea de estribor"

Con estas declaraciones, Carrillo reconocer que son incompatibles: "Hay gente que es así, lo que no entendí yo es que no era para mí. No era para mí. Le gustaban los toros. Es muy de extrema derecha. Colea de estribor mogollón. Quiero decir, no es yo".

Implacable, la presentadora no ha dudado en enumerar las pocas virtudes que, en su opinión, atesora Feliciano, hasta el punto de insinuar que es un desastre y poner en duda su trabajo como director del Mutua Tenis Open. "Si no sabe gestionar ni su nevera, como gestiona esas cosas a gran escala. Eso lo se yo, no es un cuchicheo. Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón, o sea, te quiero decir que no, que cariño mío. Entonces, bueno, pues bien, oye, si está ahí, pues...". "Pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier tipo de puesto de administración y oye, a llevarlo, con orgullo y con honor" ha añadido con ironía, mandando un beso a Sandra Gago porque "es una heroicidad y cuantos más años pasa con él mejor me cae".