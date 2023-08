El verano de 2023 está siendo un verano negro para las playas valencianas debido al incremento en las atenciones por ahogamiento que se están produciendo. "La campaña está siendo muy dura", afirma Víctor Bermejo, responsable de Cruz Roja en la playa de la Malvarrosa. Y es que según explica, "estamos trabajando mucho este verano". La gran afluencia de turistas y vecinos que se acercan cada día a esta playa ubicada en el barrio del Cabañal es uno de los principales motivos que está provocando este incremento, aunque el socorrista señala la omisión en el cumplimiento de la normativa de banderas como otra de las principales causas.

"No está bien decir que la gran mayoría no cumple pero en ocasiones es así. La mayoría no cumple", sentencia. "La gente decide bañarse aunque haya bandera roja y ante eso pasan situaciones donde tenemos que ir al agua e ir a por ellos", lamenta el socorrista al tiempo que añade que desde Cruz Roja "hemos notado que tenemos muchos más rescates acuáticos que otros años". En concreto, Bermejo afirma que aunque "es muy complejo decir una estadística" cada semana en las playas de Valencia se están produciendo "unos dos casos" de media. En lo que va de año se han registrado 33 muertes por ahogamiento, lo que supone la mitad de muertes registradas en todo 2022, cuando la cifra alcanzó las 67 víctimas mortales.