Después de la pandemia, hemos visto cómo los hábitos de consumo de buena parte de la sociedad han cambiado a marchas forzadas. Uno de los sectores que más está experimentado el cambio en los gustos y usos de la gente es el de la vivienda. De hecho, según la 3ª edición del estudio del EAE Business School sobre el impacto del Covid en la sociedad, el 31,94 % de las personas encuestadas muestra interés por cambiar de vivienda, valorando detalles como la búsqueda de hogares en zonas periféricas o rurales o la importancia de que las casas cuenten con espacios exteriores.

Esto es precisamente lo que pasa en zonas como la de Levante, donde un gran número de personas se ha planteado la posibilidad de cambiar su casa por una más amplia o por una que disponga de zonas abiertas como terrazas o jardines. Además, también está creciendo el interés tanto por parte de compradores nacionales como internacionales por la compra de viviendas destinadas a segundas residencias, sobre todo en zonas del litoral sur de Valencia y de la costa de Alicante.

Sin embargo, aunque embarcarse en la compra de una nueva vivienda siempre es emocionante y supone una de las decisiones más importantes de la vida de una persona, también se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si no tenemos claro qué podemos esperar de una parte prioritaria del proceso: la contratación de una hipoteca. La verdad es que no es tarea sencilla responder todas las preguntas que nos asaltarán de manera inmediata: ¿Cómo sé que me hallo ante la mejor oferta y que no voy a pagar de más? ¿Qué comisiones tendré que pagar? ¿Es más conveniente a tipo fijo o variable?

La mejor manera de resolver estas y otras cuestiones es rodearse de asesores como los de Gibobs Allbanks. Esta empresa de asesoramiento financiero está especializada en conseguirnos la mejor hipoteca, uno de los productos financieros más importantes, ya que afectará a nuestra situación económica durante un periodo relativamente amplio de nuestras vidas. Además, a diferencia de lo que pasa con otras empresas, contaremos con un gestor personal que nos acompañará desde el inicio del proceso de búsqueda hipotecaria hasta el final, con la promesa de conseguirnos las mejores condiciones.

En la zona de Valencia y alrededores, contamos con el apoyo de Vicente Cotino, responsable comercial de la zona de Levante para Gibobs Allbanks. Teniendo en cuenta la amplia oferta hipotecaria de los diferentes bancos, el aumento generalizado de los precios del alquiler y los bajos tipos de interés, son muchas personas las que se están animando a comprar una vivienda.

Es precisamente el estado de los tipos de interés el que hace de este uno de los momentos más propicios para que la gente se lance a buscar la casa de sus sueños. Y es que, aunque parezcan ofertas similares, una diferencia de entre un 0,9 % y un 1,25 % puede acabar suponiendo un ahorro de miles de euros a lo largo de los 30 años que puede llegar a durar un préstamo.

Aunque, ante esta circunstancia, la respuesta más obvia es la que implica ir de banco en banco para conseguir la mejor oferta. La tarea se nos complica debido a la gran cantidad de conceptos financieros a los que no estamos acostumbrados y al simple proceso de solicitar la hipoteca, ya que este puede llegar a ser largo y tedioso. Por esta razón, contar con el servicio de profesionales que nos acompañen durante todo el proceso y que nos expliquen qué implica cada una de las partes se vuelve imprescindible.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Gibobs Allbanks?

El principal compromiso de Gibobs Allbanks es la personalización, ya que durante todo el proceso hipotecario, los clientes estarán acompañados de un gestor personal que no solo negociará con los bancos por ellos y les presentará las mejores ofertas para que puedan elegir libremente, sino que les ayudará a comprender toda la terminología financiera que en un primer momento puede resultar confusa. Además, gracias a la potente plataforma tecnológica de Gibobs Allbanks, todo este proceso se realiza de manera online con lo que el cliente ahorra el tiempo y el esfuerzo que supone tener que visitar una a una cada entidad financiera.

Por otro lado, sabiendo de la creciente reticencia que existe a compartir datos personales en internet, Gibobs Allbanks cuenta con un entorno seguro en el que nuestros datos están encriptados y solo nosotros mismos podemos acceder a ellos. De igual manera, siguiendo un modelo de transparencia total, se comprometen a que nunca comercializarán estos datos con terceros.

Además, aparte de facilitar la vida del cliente final, ya que agilizan la venta de inmuebles gracias a la ayuda que dan buscando la mejor hipoteca; Gibobs Allbanks lleva años siendo el aliado perfecto tanto para las grandes inmobiliarias a nivel nacional como en la zona de Levante. A través de su plataforma digital, sus partners pueden dar de alta nuevas operaciones de manera muy sencilla, teniendo en todo momento una visión 360º del estado de todas ellas. El ahorro de costes y tiempo que implica la buena coordinación entre ambas partes se traduce en un alto grado de satisfacción tanto para inmobiliarias como para promotoras e instituciones financieras, al tiempo que se sigue ofreciendo la máxima agilidad a los usuarios.

De igual manera, Gibobs Allbanks también ayuda a las empresas que forman parte del sector del real estate a conseguir la mejor financiación para su negocio, ofreciéndoles diferentes productos bancarios y no bancarios y conectándoles con entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión a través de su avanzada plataforma tecnológica.

Según explica Cotino, “las inmobiliarias y las entidades bancarias encuentran en nosotros un valor diferencial, ya que trabajamos conectándolos, de manera imparcial, con aquellos clientes que están realmente interesados en la compra de una propiedad; siempre priorizando al máximo la salud financiera de nuestros usuarios”. Actualmente, quieren hacer llegar su red de servicios al mayor número de inmobiliarias locales posible para que estas también se acojan a las mismas ventajas que ya disfrutan los grandes grupos con los que ya trabajan como son Engel & Völkers, Keller Williams, Elephant Real Estate, REMAX o Century 21, entre otras.

Cómo ahorrar más de 26.000 € con tu hipoteca

Según datos basados en las simulaciones realizadas por los usuarios de la web de Gibobs Allbanks, las personas que quieren comprarse una casa en Valencia podrían llegar a ahorrar hasta 26.681 €. Y es que, por mucho que nos pueda parecer, no todas las entidades bancarias son iguales y, hoy en día, no basta con quedarse con lo que nos ofrece nuestro banco de toda la vida. En Gibobs Allbanks, son expertos en hipotecas y encontrarán aquella que tenga las mejores condiciones para cada uno de sus clientes. Y es que llevan años negociando con los principales bancos a nivel nacional para conseguir unas ofertas mejores que las que optarías a nivel particular como, por ejemplo, aquellos con unos tipos de interés más bajos.

Además, contar con los servicios de Gibobs Allbanks es muy fácil. Solo tendrás que rellenar un formulario con datos básicos a través de un entorno seguro en su página web. Una vez finalizado este proceso, el sistema te mostrará una simulación en la que tendrás detalles sobre tu operación, así como la cuota mensual que asumirías.