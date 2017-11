'Fredi': "Soy aficionado del Valencia y del Levante, disfruto con los dos"

Exjugador de pilota. Hablar de Fredi es hablar de unas de las leyendas de la pilota valenciana por su Gran Palmarés. Sigue ligado al deporte autóctono gestionando el trinquet de Pelayo y practica deportes para mantener la forma.

Alfredo Hernández «Fredi», es unos de los jugadores legendarios de pilota valenciana. Retirado ya de los trinquetes, continúa vinculado a este deporte gestionando la vida diaria de Pelayo. Precisamente esa actividad le ocupa prácticamente los sábados, así que los domingos los dedica a sus aficiones y a estar con la familia. Sigue practicando deportes para no perder la forma.

P ¿Qué le gusta hacer los fines de semana cuando su actividad laboral se lo permite?

R Los sábados estoy en el trinquete de Pelayo viendo las partidas que he estado preparando durante la semana y los domingos intento estar el máximo tiempo posible con la familia e intento practicar algún deporte o dedicarme a las aficiones que tengo.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Caminar es una de mis aficiones. También me gusta la lectura, pero entre semana me quedo dormido a los pocos minutos de coger un libro. En vacaciones escojo un mínimo de dos libros porque ya dispongo de más tiempo y aprovecho para leérmelos.

P ¿Qué deportes practica?

R Sobre todo aquellos que me pemiten mantenerme en forma. Aparte de caminar, me gusta ir al gimnasio y realizar ejercicios de tonificación,pesas, abdominales, etc. Me gusta la bicicleta, pero ahora tengo unos problemas de cadera que me impiden cogerla. En breve me tengo que operar para solucionarlos.

P ¿Le gusta ver deporte en directo o por televisión?

R Sí, claro. Lo he estado practicando toda la vida y me gusta verlo: fútbol, pilota...

P ¿Es seguidor de algún equipo?

R Ante todo soy seguidor de los equipos valencianos, claro está. Me gusta el Valencia y el Levante, disfruto con los dos y no me decanto por uno más que por otro.