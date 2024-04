Fiescrem: El plan perfecto que busca el mejor ‘cremaet’ y dónde podrás ver actuar a ‘La Pato’

El almuerzo valenciano, más conocido como ‘esmorzaret’, es una tradición consolidada y que no para de crecer en nuestro territorio. Cada vez son más los locales que se suman a esta moda, pero un buen bocadillo, con su picaeta de cacaos, olivas o altramuces y su bebida no es un esmorzaret valenciano completo si no cierra con el tradicional cremaet. Después del éxito de las dos primeras ediciones, Xeraco celebra del 1 al 5 de mayo la tercera entrega de la “Fira de l'Esmorzar i del Cremaet, Fiescrem”.

Con una programación muy completa y variada, en esta III edición de la Fiescrem destaca la actuación de la orquesta La Pato, el día 1 a las 12 horas, para celebrar el festivo, y el Tardeo Remember el 4 de mayo a las 17 horas. Por supuesto no faltará el ya famoso concurso al mejor ‘cremaet’ del mundo en categoría tradicional y creativa, con la participación de bares y restaurantes de toda la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el día 3 de mayo a las 10 horas.

Esta iniciativa nació con el objetivo de poner en valor una de las tradiciones típicas de los valencianos y valencianas. “Una vez ya más consolidado este culto al almuerzo y finalizar con un cremaet, se ha querido poner la mirada en los productos de proximidad y hacer un homenaje a nuestras raíces”, explica Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco. “Este año se promete superar todas las expectativas, ofreciendo una experiencia inolvidable para personas de todas las edades”, afirma Mascarell.

Un cartel que homenajea a la Ruta

El Tardeo Remember dará inicio desde la tarde hasta la noche, sin pausa, el sábado 4 de mayo a partir de las 17:00 horas en la C/ Les Marines. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Xeraco, Valencia Turisme Fotur (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana) y de la mano de Prodj, prometen una programación digna de la música remember, diseñada para atraer tanto a residentes como visitantes fuera de la región.

El cartel estará formado por los siguientes artistas: Cristina Ferrer (Prodjcv), Jesús Brisa (Espiral), José Coll (Remember the music), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Remember de les Arts), Vicente Ferrer (Sonido de Valencia-Remember de les Arts, Bananas, Homenaje a la ruta, 90’s y 2MIL), y Victor Pérez (The Face, Homenaje a la ruta, Sonido de Valencia-Remember de les Arts). Esta experiencia única, convierte este municipio en una cita para el turismo, ocio, cultura y gastronomía, donde podrán bailar y cantar la banda sonora de su vida y cantar las canciones que nunca olvidaremos y pasarán a la historia.

La programación de la Feria se desarrollará en varios puntos de la Playa de Xeraco pero la sede principal este año como novedad será la C/Ribera Alta.