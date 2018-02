Pep Claramunt 'Mi deporte para mantenerme en forma es ir todas las tardes al huerto'

Pep Claramunt reconoce que se ha acomodado tanto que no pisa Mestalla, el estadio en el que protagonizó tantos días de glotia. Ahora prefiere ver los partidos en casa, sin aglomeraciones y disfrutando del fúbol.

P ¿A qué dedica el fin de semana un hombre que cuando estaba en activo tenía que trabajar por obligación?

R Normalmente estoy en el pueblo, en Puçol, y disfruto mucho ver partidos de fútbol por televisión. Son fines de semana muy tranquilos, con la familia, pero no me aburro porque hago lo que me gusta.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Principalmente ver partidos de fútbol, que es, además de jugar cuando estaba en activo, lo que hecho siempre. Además también disfruto en el campo de naranjos que tengo. Me gusta estar allí, en contacto con la naturaleza . Entre semana voy todas las tardes. Son aficiones muy normales pero que me entretienen.

P ¿El bricolaje le gusta? ¿Es un ´manitas´?

R Para nada, ni eso meterme en la cocina. Lo mío es la agricultura.

P ¿Practica algún deporte para mantenerse en forma?

R No, la forma la mantengo yendo al campo todos los días. Ese es mi deporte (ríe). Suelo hacer muchas cosas como plantar o regar, pero no voy a un gimnasio para hacer ejercicio. Más vida sana que estar en el campo y respirar aire puro no hay.

P ¿Es asiduo a Mestalla?

R Qué va, me he hecho muy cómodo y prefiero ver fútbol en el sillón. Con la tecnología que existe hoy se ve mejor un partido por televisión porque te ofrecen jugadas desde todos los ángulos, repeticiones, cámara lenta... Además, no me gustan las aglomeraciones de gente y en casa estoy mejor.

P Usted siempre ha sido un buen aficionado a la pilota valenciana. ¿Tampoco va al trinquet?

R Ahora no voy, es verdad que tengo mucha afición e iba muy menudo a ver alguna partida, pero ya digo que me he acomodado y he abandonado algunas costumbres.