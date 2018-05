Unas escuelas para aprender a navegar

La Comunitat Valenciana tiene 52 escuelas de vela homologadas por las que ya han pasado más de 25.000 alumnos, que reciben formación teórica y práctica para hacerse a la mar. El director de formación y control de escuelas de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Juan Miguel Fortea, afirma que «hace una década nos dimos cuenta de que el sector requería una regulación real. Hay varios productos, por ejemplo dos horas de navegación son unos 18 euros en temporada alta y 15 en temporada baja. Depende de la infraestructura de cada escuela los precios fluctuan, pero como mucho se puede llegar hasta los 24 euros. En todo caso precios asequibles».

Las escuelas de vela son tanto para adultos como para niños a partir de los 6 años. «Los meses de julio y agosto tienen más público infantil y de hecho la primera quincena de julio está dedicada más a campamentos escolares. El resto de meses desde agosto hasta diciembre es más frecuente la afluencia de personas mayores», detalla Fortea.

Las enseñanzas son teóricas y prácticas. Según el directivo, «desde hace cinco años le estamos dando la vuelta a los programas formativos y estamos apostando por la formación en el agua. Desde el primer momento el cliente tiene contacto con el mar y el aprendizaje se realiza desde una embarcación. La diferencia principal entre la formación de adultos y niños es el sistema pedagógico que utilizamos. Con los niños funcionamos mucho a través del juego. Lo que se pretende es que el menor no sepa que está aprendiendo a navegar sino que a través de unos automatismos y juegos acaba llevando el barco. Con el adulto funcionamos de la misma manera pero con ejemplos más reales y sabiendo porqué hace cada cosa».

Fortea manifiesta que las estas escuelas no otorgan «una titulación en si, pero después de 15 años de actividad formativa nos hemos convertido en un referente a nivel nacional. Así, un alumno que sale de la Comunitat Valenciana con esta diploma es bien recibido y parte de una base más que aceptable para seguir con su evolución pedagógica».

Los cursos van desde las horas de navegación hasta los semanales, quincenales o mensuales. «Como trabajamos en un medio que depende de agentes meteorológicos como el viento, olas, etc. nunca sabemos con claridad la duración exacta».

La calidad de la enseñanza es algo innegociable para la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. «La homologación de las escuelas persigue establecer una calidad de enseñanza mínima y para eso solo pueden impartir clases aquellos que son profesionales. Desde 2011, el Real Decreto de Técnico Deportivo, que es un grado de Formación profesional, establece una serie de obligaciones para aquellos que pedagógicamente trabajan con adultos y niños y los que no las cumplen no pueden impartir clases», aduce Fortea.



El sambenito del elitismo

El directivo defiende que la vela no un deporte elitista. «Es un sambenito que han colgado a la vela y a los que la practican. Y está muy lejos de la realidad. Si hablamos de la vela a nivel de alta competición requiere de un barco y eso supone un gasto. Pero estar en un club náutico y practicar vela puede costar entre 50 u 80 euros al mes, una cantidad equiparable a lo de cualquier otro deporte. Todos los clubes y escuelas disponen de material propio y no le piden al cliente que se compre absolutamente nada. Un curso de vela puede costar lo mismo que alquilar una pista de pádel y jugar dos horas con los amigos. No luchamos por quitarnos esta mala fama sino por demostrar con hechos que no es un deporte caro».



Todas las escuelas para aprender a navegar