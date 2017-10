Quisiera comentar un simple pensamiento. Hace unos días, puede ser más de una semana, oí el comentario de que la gestión de los anteriores gobernantes de la alcaldía de València había sido mala. Yo, como ama de casa, me pregunto: antes de iniciar nuevos gastos ¿no tengo que pagar deudas? Supongo que en el Ayuntamiento debe pasar lo mismo y sigo preguntándome: Si han podido pagar todas las deudas adquiridas anteriormente, hacer nuevas obras y gastar un montón de dinero en entretenimiento y diversión ¿de dónde? Aún este año debían un montón de dinero a asuntos sociales ¿ya han pagado todas las nóminas? ¿terminan las obras que empiezan o las dejan a mitad? Y no digo que esté mal que los que no podemos acudir a espectáculos pagando podamos disfrutar gratis de los que nos proporcionan pero ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿A quién quieren engañar? Por supuesto, a los que se dejan€ Ángeles Guijarro. València.