Pluralisme i serenor

Així està encarant Levante-EMV l´espinós tema de Catalunya, enmig de la pluja d´informacions no contrastades –o volgudament falsejades- d´altres mitjans i de l´exèrcit d´opinadors que s´han llançat com a bojos a desacreditar –quan no a insultar directament i amenaçar- als que no defensen les mateixes «idees» –ideologies més bé i totes a favor de la «legalitat». A bones hores!-.

A aquest diari tenen cabuda –a més d´informacions contrastades al respecte- articles d´opinió ben diversos, des de qui defensa que la llei està per acomplir-la –que és veritat encara que parcial, perquè a més la llei està també per a adequar-se als temps actuals i a les situacions noves, afavorint la convivència i el consens-, fins als que s´ho prenen amb una nota d´humor –en què l´Emili Piera n´és mestre- i rebaixen la crispació, en malfiar-se del ministre Zoido quan diu que "també" els policies resultaren ferits (!) l´1-0, doncs guarnits que van –encasquetats, folrats de guata i kevlar...- els tires d´un setè pis i reboten...Felicitats doncs i manteniu-vos en la mateixa línia. Marc Antoni Adell. València.