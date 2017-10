Ramo de margaritas

El Sr. Puigdemont entre sus manos no tiene una margarita debe de tener un ramo entero marchitado y mal oliente. Sigue desafiante con el espectáculo, esperpéntico y bochornoso.

Conducido por sus acólitos y secuestrado por un grupo de ´mafiosos´ que han puesto en jaque al país, abocado un presente y futuro alarmante y con la fractura de Cataluña.

Quieren pasar a la historia como mártires.Vistos, oídos y leídos tantos despropósitos a delirantes políticos catalanes, y a otros que no lo son. Medios de comunicación partidistas, tertulianos de tres al cuarto y numerosos ciudadanos abducidos por el nazi - onalista.

Si, hipotéticamente, antes o después conseguirán la independencia en forma de República de Cataluña.

Me tomo la licencia de esgrimir y exponer varias hipótesis descabelladas, pero no imposibles:

* ¿Y si ocurriera que hubiera pueblos o comarcas situadas en el interior de Cataluña desearán continuar en España?

* Y de aquellas otras colindantes a las Comunidades de Aragón o C. Valenciana que por razones obvias de proximidad, trabajo, arraigo familiar o cultural desearán continuar en España?

* ¿Y si algunos de los pueblos citados estuvieran HARTOS de unos y de otros (Tirios y Troyanos) quisieran crear su propia identidad?

* ¿Y si en Valle de Arán ( Lérida) donde la gran mayoría de su pueblos tienen un gran sentimiento de Independencia, no sólo de España inclusive de Cataluña.

* Y si sus pretensiones fueran de pasar a ser un principado, condado o quizás un reinado, república o comunidad€.

He de suponer que ustedes tan liberales harían lo propio con todas ellas, aplaudiendo su "derecho a decidir". No se opondrían a su libertad, al contrarío les alentarían para conseguir su propósito. Como dijo hace años Alfonso Guerra ¡a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Roberto Tarazona Mascarós. València.