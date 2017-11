Sin entenderlo

Sigo sin entender como un gobierno golpista y sedicioso como el catalán, que no obedece al Tribunal Constitucional en sus sentencias judiciales contra las ilegales legislaciones de la Cámara catalana separatista, se ha atrevido a poner recursos contra acuerdos gubernamentales y también recursos al Tribunal Superior de Justicia. No es de extrañar que esos recursos no se admitan a trámite. Comentan los que han realizado los recursos que al agotar esa fase irán a los Tribunales de derechos humanos pero ya ha dicho Jean Claude Junkers que en Cataluña no se conculca ningún derecho humano.

Doble moral de los separatistas catalanes de entender las leyes a su antojo y conveniencia ya que todos sabemos que están en la ilegalidad más patente y permanente. Crean innumerables problemasy encima quieren que se los resuelvan las instituciones judiciales que ellos mismos reprueban y desobedecen. Vivir para ver. Francisco Javier Sotés Gil. València