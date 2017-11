Tan sólo transmitir a este diario Levante-EMV mi enhorabuena y alegría al ver que dedican una página entera a esta sección de Cartas al director. Iba haciendo falta que fuera así ya que dado que últimamente las noticias y acontecimientos son innumerables e importantes y nos afectan a todos, los ciudadanos de a pie queremos y necesitamos opinar, también porque es la única manera que tenemos de expresarnos y, con un poco de suerte, de que alguien nos lea y entienda nuestras inquietudes y problemas y así quieran y puedan ayudarnos.

Porque los ciudadanos de a pie somos los grandes olvidados a pesar de ser los que con nuestros pasitos y esfuerzos conseguimos sacar adelante un país a cuyos dirigentes no parece que le importemos mucho, salvo cuando hay elecciones. E insto a los lectores a que escriban más sobre asuntos cotidianos y no por eso, menos importantes, que no se refieran al tema de Cataluña. En la Comunidad valenciana sufrimos por muchas cosas, cuentenlas, y en el resto de España.Y por supuesto, mis gracias personales al periódico por permitirme y publicarme aquí mis habituales y, a veces, insidiosas cartas. Por último, felicitar a todos los periodistas y articulistas, la gran labor que hacen y ese estar, sobre todo ahora, trabajando a destajo las 24 horas del día.