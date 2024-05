La madre del niño Gabriel Cruz, también conocido como El Pescaíto y asesinado por la exnovia de su padre, Ana Julia Quezada, el 27 de febrero de 2018, ha lanzado un desesperado llamamiento a través de las redes sociales.

La mujer, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa y una concentración de protesta para el sábado 11 de mayo bajo el lema "Nuestros peces no se venden" y en la que quiere denunciar los intentos de hacer negocio con el crimen de su hijo.

Las palabras de su madre

El comunicado, de cuatro páginas, lo ha colgado la madre del niño Gabriel en su perfil de redes sociales, donde también ha adjuntado un vídeo en el que explica en qué consiste la iniciativa y por qué ha surgido.

"Desde un principio no hemos querido protagonismo con esto", ha dicho. "Siempre hemos rechazado todo tipo de ofertas y hemos manifestado continuamente que no queríamos hacer ningún documental ni ninguna serie" sobre el asesinato del pequeño.

Sin embargo, "desgraciadamente hay personas que se están intentando lucrar con su muerte" y eso es algo que no están dispuestos a admitir. Al menos, no sin luchar para que eso no suceda.

Para ello, Patricia Ramírez ha organizado una concentración de repulsa en Almería a la que virtualmente se pueden unir todos los internautas que lo deseen con el hastag #NuestrosPecesNoSeVenden

Según la madre del pequeño Gabriel Cruz, todos esos intentos de elaborar historias audiovisuales sobre el crimen de su hijo se hacen "obviando nuestro dolor y saltándose las normas".

Por eso, pide la colaboración ciudadana para que cuantas más personas, mejor, se unan a una causa que pone de manifiesto la injusticia que supone tanto para ellos, "como para otras víctimas".