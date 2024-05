Los duelos entre Mois茅s Laguardia y 脫scar D铆az, los actuales concursantes de Pasapalabra, son ya legendarios. Aunque ambos participantes a煤n no han llegado al nivel de sus predecesores, Rafa y Orestes, han protagonizado ya numerosos mano a mano en su lucha por el bote, que cada vez se acerca m谩s a los dos millones de euros.

Sin embargo, la suerte no est谩 siempre de su lado y, a veces, los abandona. Al menos a uno de ellos. En esta 煤ltima ocasi贸n, la gran estocada ha sido para Mois茅s, quien pese a todos sus esfuerzos no ha podido superar a su rival y se ha visto obligado a doblegarse y afrontar su retirada: "No tengo nivel para esto", admiti贸.

El 煤ltimo Pasapalabra de Mois茅s

El enfrentamiento entre Mois茅s y 脫scar se hab铆a prolongado durante todo el programa con resultados favorables para el madrile帽o, que gan贸 las pruebas previas al rosco y consigui贸 m谩s tiempo que el de La Rioja.

As铆 que fue 脫scar quien comenz贸 a responder en el rosco con la seguridad y el aplomo que le son caracter铆sticos. Empez贸 con una tirada de cinco aciertos consecutivos y, a pesar de sufrir algunos parones, consigui贸 mantener un ritmo constante, seguro y efectivo.

Por su parte, Mois茅s fue m谩s irregular aunque, en esta ocasi贸n, consigui贸 jugadas con m谩s respuestas correctas consecutivas. Entr贸 en la segunda vuelta antes y por delante, pero su rival pronto le dio alcance.

Al llegar a la letra E, Mois茅s cometi贸 un error y fue ah铆 donde se desat贸 su debacle. "Ahora s铆 que estoy muerto", afirm贸 el de La Rioja nada m谩s percartarse de su error, sabedor de lo que significaba para 茅l.

Y es que, a partir de ese momento, Mois茅s tuvo que apretar el acelerador y arriesgar para intentar alcanzar a 脫scar, que segu铆a sin fallar. Sin embargo, la suerte iba a seguir sin estar de su parte y llegaron otros dos errores. "No llego, no llego -admiti贸-. No tengo nivel para esto".

As铆 las cosas, y pese a que 脫scar cometi贸 tambi茅n un error, ya era matem谩ticamente imposible que Mois茅s ganase el rosco. Por lo tanto, el presentador, Roberto Leal, le dio por perdedor y lo cit贸 para el siguiente programa en la silla azul, donde tendr谩 que v茅rselas con un nuevo aspirante al que deber谩 superar si quiere continuar en Pasapalabra. Todo un problema.