Es un hecho indiscutible que el tabaco perjudica seriamente la salud, hasta el punto que en algunos pases ya es la primera causa de muerte evitable. En este sentido, con la finalidad de concienciar a los ciudadanos españoles del daño que puede causar este producto, el Ministerio de Sanidad ha decidido incorporar en las cajetillas de tabaco nuevas imágenes que ilustren claramente que no se está hablando en broma.

Una de estas imágenes es de un feto de unas 14 semanas. Me parece excelente que se de a conocer que el bebé que una mujer embarazada lleva dentro sufre también las consecuencias negativas del tabaco. Vamos por buen camino. No obstante, no me explico por qué cuando se trata del tabaco, se pide respeto para el bebé no nacido (feto de 14 semanas), y cuando se trata del aborto, no se pide respeto para ese mismo bebé (igualmente feto de 14 semanas). Santiago Martí Torres. 15 años. València.