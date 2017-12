Una vergüenza su trabajo. vaya defensor

Al nada estimado Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. En relación a su contestación a la queja 1714957.

1.-Me parece una desconsideración con este ciudadano que en el literal de su respuesta me constesten o hagan alusión en un idioma que no entiendo,ni me interesa conocer a «mi edad».Una cuestión es la mala educación que pueda gastar quien la suscribió,otra es que Vds no hayan tenido mayor delicadeza.

2.-Me parece horroroso que su contestación no tenga fundamento alguno jurídico de acuerdo a las normas y leyes que deben regir un Estado Democrático y de Derecho,máximo cuando estas deben de imperar sobre ,incluso aquellas organizaciones privadas que atentan incluso contra sus propios estatutos como es el caso:

Articulo 1.5.Donde dice: La RFEF no admite algún tipo de discriminación,por ella o por sus miembros,por razón de nacimiento,raza,sexo,opinión o cualquiera otras condiciones o circunstancia personales o sociales. En la Comunidad Valenciana no dejan ser arbitros a personas mayores de 23 años.¿No le parece discriminación?¿Le parece bien?.

3.-Me da autentica vergüenza su trabajo, máximo cuando cobra por ello y es que en el va implícito no el seguidismo del Político de turno,sino el de fundamentar de forma congruente sus contestaciones a los ciudadanos,pues se entiende que al menos la Buena fe debe demostrarse aparentemente.

Me supongo que el cargo lo ostentará por su cariz político ,ya que de otra manera no haría honor a una profesionalidad que en este caso vestiría de un tufo insoportable. Ale, a descansar y a cobrar por nada. Así va el país y el futbol. Luis Rodríguez Rodríguez. (València).