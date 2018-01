Ley Mordaza con la ciudadanía

Quisiera denunciar la actuación de los agentes de la Policía Local de València que se encontraban el pasado lunes día 8 con un radar móvil a la entrada de la ciudad en el Camino Nuevo de Picanya. Yo me encontraba andando cerca de ellos y me detuvieron durante más de media hora y me trataron como un delincuente de muy malas maneras y con una tremenda falta de respeto y de educación ante la presunción de que les estaba haciendo una foto con el móvil. Eduardo Cervera Plaza. València.