Senyor Marzà, 35 hores en serio?

Per si el senyor Marzà no ha caigut al llarg de les negociacions amb col·lectius de professors de les diferents matèries que exigeixen més càrrega horària en la secundaria i en els batxillerats. Perquè si com pareix ser la Lomqe, té els dies comptats; anar fent parches cada any, pot ser siga la solució per als horaris i llocs de treball de companys de les diferents matèries, per l'estabilitat laboral, per la permanència en centres.

Però... algú dels presents en eixes exigències i negociacions ha pensat en la salut de l'alumnat que tindrà que suportar jornades escolars de 35 hores? Al nostre país la jornada laboral és de 40 hores, però pareix ser que els estudiants estan fets d´un altre material, i són físicament i psicològicament superherois, i estaran 35 hores als centres i desprès en tan sols un hora diària per les vesprades serà suficient per traure´s el segon de Batxillerat. A no ser que en les negociacions se´ls estiga passant pel forro, i no ens importe res la salut física i psicològica d'aquestos alumnes, qua ja abans patien per les exigències del curs, amb 32 hores, la pressió de passar l´examen de les PAU.

Els alumnes no descansen suficient, se´ls exigiran jornades de treball de més de 8 hores diàries, cosa que per als adolescents en procés de formació i creixement personal i social no estime que siga massa bona. Se´ns ompli la boca alabant el sistema educatiu finlandès, però apliquem el sur coreà. Batxillerat a 30 hores amb les matèries necessàries i sense optatives, perquè la finalitat és l'accés a cicles formatius de grau superior o la majoria a la universitat. José Vicente Piera Gabardó. València.