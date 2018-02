Los móviles en clase

Soy un estudiante de 16 años y observo que los alumnos cada vez llevan más peso en las mochilas (libros, libretas) que después puede dar problemas en la columna vertebral. También observo que los profesores no llevan mochila, a lo mejor llevan un bolso o una carpeta pequeña y siempre llevan una tablet o el móvil donde tienen su trabajo. ¿Y los alumnos? ¿Por qué no podemos tener un móvil o una tablet con nuestro trabajo?. Así no llevaríamos ningún peso que nos dañara la espalda . En mi instituto hay un módulo de deporte con alumnos de 18 hasta 25 años, que siempre usan los móviles sin que los profesores les digan nada. Si ellos pueden, ¿ por qué los demás no? Si un alumno tiene algún problema en la espalda, ¿quién lo soluciona? La familia tendría que pagar operaciones, fisios, etcétera sólo por no cambiar las mochilas cargadas de libretas y libros por una tablet o un móvil. Owen David Goodman. Vallada.