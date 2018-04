Una reciente encuesta indica que los trabajadores menores de 45 años no ven asegurada su pensión, porque, según dicen, el sistema es insostenible. Tal vez por ello Pedro Sánchez tiene un plan privado de 85.000 euros, ya que quién mejor que él puede saber si llegará a cobrar o no la pensión.

Pienso que el camino que están trazando estos políticos es de que menos de un tercio de los españoles mantenga el resto ya no llegará al tope para declara, o serán personas que sin trabajo estarán mantenidas por el sistema. Un ejemplo de ello es que un matrimonio que cobra menos de 12.000 euros cada uno su declaración individual no le obliga a pagar. En cambio, un trabajador que cobre 24.000 y su pareja nada, su declaración conjunta tendrá que pagar el 21 % de IRPF. Un claro ejemplo de lo que que pasará en muy poco tiempo. Por lo que será imposible mantener el sistema para el trabajador, porque estoy convencido de que serán ellos los que paguen la crisis, ya que los políticos podrán seguir haciéndose acuerdos bancarios o seguros privados para tener asegurada su pensión, ya que nunca se tirarán piedras sobre su propio tejado.

Si no se cambia el sistema, nos iremos hacer puñetas en muy poco tiempo. Enrique Fernández Iniesta. València.