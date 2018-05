Yo sí te creo

A veces pienso que algo estamos haciendo mal en España, y la verdad parece que no tiene remedio. Algo estamos haciendo mal cuando por rapear te condenan a 30 años en un país donde hay libertad de expresión, pero en cambio, a una manada de salvajes que violan en grupo a una joven de 18 años, habiendo planificado la violación por wasap y habiéndola comentado después, tan solo nueve años. Pero claro, no es una violación porque después de haberla violado iba sonriendo y porque no se opuso. Pero si que fue violacion en el caso de Diana y de Nagore porque sí se resistieron y por haberse resistido, acabaron muertas.

Tampoco es violación porque viste provocativa, y mucho menos porque iba borracha. Espero que se note la ironía, pero de todas formas lo digo, ya que siempre hay gente que no lo entiende. Así que esta es la realidad, vivimos en un país en el cual ni la justicia es justa, un país en el cual parece que no te ha pasado nada hasta el momento en el que mueres. Es complicado que con 16 años tenga que pensar esto del país en el que vivo. Es el país de la injusticia y de la desigualdad. Y también es duro que no te crean cuando dices la verdad y la demuestras, pero yo, yo sí que te creo. Sergio Miguel Osan. Vallada.