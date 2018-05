Tots els joves envoltats per relacions tòxiques abusives angoixants, falses, superficials, relacions en les quals les persones no són valorades tal com es mereixen, tractades com objectes. Estic farta d´observar al meu voltant relacions curtes sense sentiments relacions digitals, on l´únic contacte que s´estableix entre les persones és mitjançant un simple wasap. A més a més, els perjudicis i les inseguretats avui dia augmenten. Les traïcions, la manca d´afecte i de respecte són el pa de cada dia. Com pot ser que hi hagen relacions on no se sàpiguen les preocupacions, admiracions, il·lusions i pors de l´altra persona? Sé que existeix aquest amor verdader, però, malauradament , la societat actual no el deixa veure. Realment, la gent jove és esclava de la bellesa exterior i la recerca de la inexistent perfecció. No deixem que això es convertisca en un problema, hem d´adonar-nos que el que importa és l´amor a un mateix i al proïsme. Deixem-nos de bajanades. Laura Mocholí. València.