Enero asoma bien

Cuando pasen las fiestas, quedará la rutina. Es el día a día el que construye el músculo cultural de una ciudad, y ahí las salas de Castelló dan la cara mes a mes, año tras año. En el primer mes de 2016, como es norma, asoman varias propuestas sugerentes.

Por orden de popularidad, el polifacético Gran Wyoming levanta la mano el primero. El conocido presentador televisivo es además muchas otras cosas. De doctor a escritor pasando por músico, un poco de todo. Wyoming actuará junto a los Insolventes el 28 de enero en la sala Opal del Grau de Castelló, en un espectáculo que mezclará un repertorio de canciones propias y ajenas con los habituales parlamentos humorísticos del protagonista.

Distinto es el plan que ofrece Luis Prado. Tras quince años de sólida trayectoria a los mandos de Señor Mostaza, el valenciano, que cuenta con una fiel parroquia en Castelló, emprende un viaje en solitario firmando con su nombre y apellido. El primer disco de Luis Prado se titular Mis terrores favoritos, y se presentará en la sala Four Seasons de Castelló el 21 de enero. El buen sabor de boca que dejan sus habituales visitas a la Plana convierten la cita en obligatoria en el calendario de ocio castellonense.

Festivales

Pocos días después, el 27 de enero, la sala La Burbuja de Castelló acogerá el Obscura Metal Fest, por el que desfilarán cinco bandas propias del género, como son Somas Cure, Humanimal, White Raven, Pugnator y Under Cold Sun.

No será el único festival que se organiza en la provincia en el mes de enero. En Betxí preparan una nueva edición del Sant Antoni. El principal reclamo son The Fleshtones, mitos del rock garagero. Será el 21 de enero y también actuarán bandas como Ruth Baker Band o Wild Evel & The Trashbones.