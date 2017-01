Calleja: «A Xàtiva iremos con todo»

Cogió un equipo con más que perder que ganar, porque era el Castellón que heredó de Frank Castelló un conjunto enrachado, pero, tras sobrevivir al durísimo doblete inicial -empate en Novelda y victoria ayer al Ontinyent-, Manu Calleja observa el duelo contra el líder Olímpic de Xàtiva desde la posición contraria. Allí, por primera vez desde que es entrenador del Castellón, tendrá más que ganar que perder.

El Castellón ganó al Ontinyent y se situó tercero en la clasificación del grupo 6 de Tercera. Está a 8 puntos del líder Olímpic de Xàtiva, con un partido menos. El miércoles visita la Murta a las 20.00 horas para completar el envite que la lluvia obligó a suspender en diciembre. El duelo se aplazó en el minuto 54, con 1-0 favorable al Olímpic. «A Xàtiva iremos con todo», advirtió Calleja en sala de prensa, «no tenemos nada que perder. Será la alineación más ofensiva de toda la Liga. Intentaremos robar y meter balones arriba, y que pasen cosas. Si nos hacen el segundo, mala suerte, pero no podemos especular».

Para el partido del miércoles en Xàtiva, Calleja recuperará a los ayer sancionados Enrique, defensa central, y Armando Corbalán, medicoentro, un hecho que ayudará en una semana cargada de partidos. Al contrario, ni el pivote David Guinot ni el atacante Joao Vitor podrán participar, al ser fichados después del aplazamiento.

El partido

Calleja también analizó la trabajada victoria del Castellón sobre el Ontinyent: «creo que ya merecimos irnos en ventaja al descanso. Tras el 1-0 nos faltó la puntilla. De haber acertado con el segundo quizá podríamos haber jugado más bonito. Me ha sorprendido que el Ontinyent saliera tras atrás, pero igualmente sabíamos que al final con un marcador apretado íbamos a sufrir».

El técnico cántabro se estrenó en Castalia en una cita marcada por la crítica de la afición al presidente David Cruz. «Es cierto que una situación así a veces pone nervioso a algún jugador, pero están acostumbrados. Lo nuestro es trabajar y centrarnos en lo deportivo».

Antes de «agradecer» a la gente que le ha apoyado en «tres semanas difíciles» al frente del Castellón, Calleja habló también de Yagüe y su cambio («valoro su partido, para él no es fácil jugar aquí, y con la entrada de Marenyà queríamos generar superioridad por dentro»), del relevo de Chema («quizá me equivoqué y debí aguantarlo más en el campo. Luego el mareo de Alexis nos ha condicionado porque no ha podido entrar Fonte»), y la suplencia de Marenyà en el centro del campo («va a ser muy importante, pero sale de una lesión, la semana había sido de mucha intensidad y sabíamos que iba a llegar al partido algo justo»).