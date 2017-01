Las esmalteras subirán precios para no perder rentabilidad

El sector productor de fritas, esmaltes, colorantes y tintas cerámicos prevé incrementar el precio de su productos debido «al encarecimiento de las materias primas empleadas en el sector", según anuncia el presidente de la patronal Anffecc, Miguel Ángel Michavila, quien asegura que la situación está causando «preocupación» entre las empresas.

Pero no solo existe preocupación entre los colorificios, sino también, y de manera muy especial, entre las productoras castellonenses de pavimentos y revestimientos cerámicos, que son las principales destinatarias de sus productos. De hecho, desde la patronal azulejera Ascer se asegura que, a pesar de desconocer «el alcance real de este anuncio, no es una noticia positiva teniendo en cuenta el entorno tan competitivo en el que operamos. Cualquier aumento en los costes no beneficia al sector puesto que disminuye sus márgenes o le resta competitividad».

Según fuentes de Anffecc, las materias primas suponen entre el 50 % y el 60 % del coste de sus productos, al tiempo que se destaca la «especial influencia» de los óxidos de zinc, cobalto, titanio, estaño, cromo, praseodimio, alúmina o el silicato de zirconio. Y no solo se trata de que todas estas materias tengan sus precios «al alza», sino que, además, algunas de ellas «cotizan en la Bolsa de Metales de Londres (LME), y que existen otras variables que repercuten también en los precios finales de los productos: la paridad del euros/dólar, que en este momento está muy igualada, incrementa los precios en un 5% como mínimo.

Así, desde Anffecc se señala que en los últimos meses se ha reiterado esta situación de inestabilidad en algunas de las materias primas que el sector utiliza, como el óxido de zinc, que ha subido un 60 %, el óxido de cobalto un 57 %, oxido de cromo de un 35 %, y los óxidos de titanio y estaño han registrado, respectivamente, un incremento del 52 % y de 45 %, respectivamente. «Se trata de productos clave para la producción de las fritas y colores cerámicos, y todo apunta a que los precios sigan subiendo a lo largo del año», se indica desde la patronal .

Michavila afirma que es «difícil prever cuánto afectarán estos incrementos en los costes de producción, pero nuestras empresas han ido absorbiendo en los últimos tiempos los efectos de la crisis económica, reduciendo cada vez más sus márgenes, por lo que los últimos incrementos de precios de las materias primas no resultan asumibles en una situación de escasa rentabilidad».