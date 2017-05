Florin Andone se reencontrará con su familia el domingo

El rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, admitió ayer que el de Vila-real será un partido especial porque se crió en la provincia de Castelló y estará arropado por su familia. «Me acogieron muy bien, es como si fuera mi casa, mis padres están allí, mi hermano está allí y es donde me he criado. Van a venir muchos amigos a animarme, mi familia y es importante para que me sienta más arropado y ayude al equipo a conseguir la salvación, que es lo importante», explicó.



Del Villarreal afirmó que «es un equipo fortísimo, sobre todo en casa» y señaló que «se va a dejar la vida para ganar porque así se lo exige su clasificación», en la que lucha por estar en Europa.



Sobre su futuro, Andone reconoció que en el mercado invernal recibió el interés de otros equipos y advirtió de que quiere «seguir» en el Depor, al que llegó en verano y con el que tiene cuatro temporadas más.