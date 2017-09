El PSPV critica "ineficacia" y "falta de transparencia" en la gestión de los purines

El diputado socialista y alcalde de Forcall, Santiago Pérez, ha criticado esta mañana lo que considera "ineficacia" y "falta de transparencia" de la Diputación de Castelló en relación a la gestión de las plantas de purines construidas en la época de Carlos Fabra como presidente de la entidad y del ex alcalde de Vall d´Alba, Francisco Martínez, como vicepresidente.

En este sentido, Pérez lamentó que "nadie ha explicado a la sociedad castellonense por qué han fracasado las plantas de purines", en las que se invirtieron 19 millones de euros. El diputado también llamó al equipo de gobierno liderado por Javier Moliner y apoyado por el Partido Popular a "asumir responsabilidades" por dicha gestión.

El también alcalde de Forcall ha recordado que la diputación contrató a un bufete de abogados especializado para tramitar el registro de las fincas en las que se asientan las plantas, debido a que no se registraron correctamente en el momento de la construcción. Un hecho detectado por el actual equipo de gobierno en 2014 tras tomar la decisión de resolver la concesión de la gestión de las plantas. En concreto, Pérez ha indicado que "no sabemos a quién pertenecían las fincas porque no se nos ha contestado a las preguntas que hemos registrado".

Al respecto, el diputado criticó que desde 2014 su grupo político ha registrado preguntas por escrito en relación a la tramitación, gestión y ´rescate´ de las plantas de purines, sin obtener respuestas por parte de la Diputación de Castelló.

Por lo que se refiere a la comisión de investigación, Santiago Pérez también puso en evidencia el malestar del grupo socialista tras el pleno celebrado este lunes en el que el grupo Castelló en Moviment retiró la petición de investigar las plantas de purines y aceptó, según los socialistas, un acuerdo con el Partido Popular para tratar la gestión en una comisión económica de carácter técnico.

Por último, el diputado lamentó la "falta de transparencia" de la institución debido a que no se han aprobado ninguna de las comisiones de investigación solicitadas en los casos como los patrocinios del aeropuerto de Castelló, las facturas supuestamente irregulares del Hospital Provincial, el caso de la Depuradora de Borriol o esta misma sobre la gestión de las plantas de purines.