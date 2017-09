El recuento de votos más fiable

El ingeniero del servicio de informática del rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Francisco Aragó, ha rescatado la aplicación VotUJI, una herramienta diseñada en 2009 para el cómputo de los votos en las elecciones y que, tras una actualización, se ha convertido en una herramienta más que fiable para avalar el escrutinio de unas votaciones. Tanto es así que la UJI y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España han llegado a un acuerdo para que esta entidad nacional pueda utilizar, de forma gratuita, dicha aplicación informática desarrollada para gestionar el voto telemático.

Este programa, que es un sistema de apoyo a la participación tanto para la realización de encuestas como de procesos electorales formales, permite un sistema de voto de registro directo, autónomo y seguro que ofrece las máximas garantías de anonimato e integridad, que permite la celebración de elecciones con listas abiertas y cerradas, así como gestionar múltiples elecciones y/o referéndums simultáneamente que pueden llegar a ser incluso excluyentes. El sistema permite, igualmente, la emisión de votos en blanco, características que se pueden activar o desactivar independientemente en cada votación.

Aragó explica que esta herramienta ha sido diseñada de tal forma que es imposible variar los resultados, lo que ofrece máximas garantías en el recuento. «Solamente puede alterar el resultado la comisión de seguridad creada para las elecciones», apunta.

El programa se empezó a diseñar en el año 2009 como un trabajo de innovación. Francisco Aragó y su compañero Manuel Mollar fueron los encargados de dar forma a este proyecto que se postulaba como una herramienta pionera en el cómputo telemático de los votos que garantizaba el anonimato del votante. No obstante, el proyecto quedó aparcado y no fue hasta el año 2011 cuando, tras mejorar la aplicación informática, se puso en uso. En 2014 ya fue empleada en las elecciones departamentales de la universidad pública de Castelló y el año pasado fue la herramienta escogida para gestionar las elecciones del claustro en las que participaron 15.000 alumnos.

Esta prueba, superada con gran éxito, supuso una importante visibilización de esta herramienta que ya es utilizada por otras instituciones autonómicas. En concreto, ha sido el Colegio de Arquitectos de España el que ya ha hecho uso de VotUJI para sus proceso electorales.

El decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, Rafael Durá Melis, ha declarado que «es una herramienta que facilita mucho nuestra labor a la hora de hacer votaciones y consultas porque no siempre es fácil desplazarse para realizar el voto físicamente. En la Comunitat Valenciana ya lo hemos utilizado y ha tenido una excelente acogida, y gracias a este acuerdo ahora se podrá utilizar por otros arquitectos del Estado español» ha explicado. Por su parte, el rector de la UJI, Vicent Climent, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo, «ceder el uso de esta licencia, pone en práctica un principio básico de nuestra universidad, que se recoge en nuestros estatutos, y que es fomentar y facilitar el uso de software de código abierto para que el conocimiento llegue a todas partes». Climent también ha destacado que «este acuerdo es una oportunidad para nuestra universidad, porque beneficiará a la sociedad a través de los colegios de arquitectos».