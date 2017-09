60 denuncias por la falta de cinturón de seguridad

La Policía Local de Borriana ha cerrado la campaña de control del cinturón de seguridad y el sistema de retención infantil con un total de 60 denuncias. Así, del 11 al 17 de septiembre, la policía ha realizado 40 boletines de denuncia por no hacer uso del cinturón de seguridad el conductor del vehículo, 18 por no hacer uso del cinturón de seguridad el ocupante del vehículo y dos denuncias al no hacer uso de sistema de retención infantil. Destacar que durante la campaña, los agentes de Borriana han controlado a 2.502 vehículos.