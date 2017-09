Almassora, Castelló, Vila-real i Onda estaran presents en el Dia de la Pilota

Màxima expectació davant el XXVI Dia de la Pilota Valenciana. Ja fa 26 anys que es celebra el dia en el que es va derogar la prohibició de jugar a pilota en la ciutat de València, gracies al ban signat per Clementina Rodenas el 14 de juny de 1991. Lluís Ramos de Borriol i l'escola d'Almassora premiats per la Federació de Pilota. Els xiquets d'Onda, Xilxes i Vila-real arreplegaran els trofeus dels JECV i Carmen de Castelló participarè en les partides d'exhibició.

Des d'aquella primera celebració han canviat les activitats, però no la ilusió per fer cada vegada més atractiva la Pilota Valenciana per als valencians i valencianes. Enguany, després d'ampliar la celebració a tota aquesta setmana hi haurà temps per a liurar els premis dels Jocs Esportius de la temporada 2016-2017 a les escoles i pilotaris més destacats, als monitors més valorats durant l'etapa de competició, de lliurar els premis anuals de la FPV a les persones y entitats més destacades i de veure partides.

Les activitats del matí començaran a les 9.30 hores del proper diumenge amb una partida a joc faller entre dos dels millors equips participants en el Campionat Faller, con està sent habitual en les últimes temporades,, el de la Falla Humanista Mariner-Sant Lluís i el de la Falla Doctor Waksman. A continuació, el raspall adaptat en cadira de rodes ocuparà l'espai principal davant de l'ajuntament. Els millors jugadors son els escollits per a aquesta exhibició, que impacta per la seua dificultat als assistens a la mateixa, Pascual de Xirivella, Germán, Toni i Paco de Valencia, Salva de l'Alqueria de la Comtesa i Julio d'Oliva.

En el Saló de Cristall de l'Ajuntament de Valenciana trenta cinc escoles de pilota recolliràn els trofeus guanyats en la pasada temporada en les diferents modalitats dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Un total de cent cinc trofeus, corresponent a les set modalitats de joc, serán lliurats entre les 10 i 12 hores als xiquets i xiquetes.

Les dones també tindran el seu paper dins aquest diumenge festiu. A les 10.30 hores es farà la presentació oficial de les jugadores escollides per a participar en els pròxims Individuals de Raspall Femení de Tecnificació. Posteriorment, al voltant de les 11 hores, la exhibició de joc internacional, modalitat pareguda a l'escala i corda sense parets, correrà a càrrec de les jugadores de la selección femenina sub-17 i sub-19, participant Mar de Bicorp, Victoria i Anna de València, Marta de Tavernes Blanques, Joanna de Laguar, Nerea de Moixent, Amparo de Moncada, Ana de Beniparrell i Fanni de Beniarbeig.



Concurs Fotogràfic

També a les 11 hores es lliuraran els premis corresponents a la primera edició del Concurs Fotogràfic de la FPV. Els guanyadors en cadascuna de les seccions han estat els següents: David Segarra ha guanyat la categoria de Generació Z; en la Millenial ha estat el guanyador Pedro JGR; mentre que la última foto premiada es obra de Juan Rodrigo Legua, que s'ha emportat la categoria de Baby Boomers.

Els Premis Anuals de la Federació de Pilota Valenciana es lliuraran a les 12 hores en la plaça de l'Ajuntament. Els qualificats com a millor jugador de les modalitats professionals, l'escala i corda i el raspall, han estat Puchol II i Moltó, que repeteix premi després d'aconseguir-lo també el 2016. Els èxits esportius al llarg de la temporada, principalment el fet de proclamar-se campions individuals han estat determinants per a la seua elecció. Otorgar la distinció com a millor jugadora de pilota a Mar de Bicorp fou una elecció quasi unánime entre els clubs de la modalitat. Giner de Murla ha estat escollit com a millor jugador jove d'escala i corda, mentre que Pablo de Barxeta es el millor jove de raspall.

Dani de Benavites, per la seua part, serà reconegut per tota la seua carrera esportiva. El treball fet pel Enrique Balaguer Farga, expresident de galotxa, al llarg de tota la seua vida vinculada al nostre esport serà reconegut, a l'igual que l'esforç realitzat per Julio Martinez Blat, encara que en aquest cas a titol postum. Toni Bertomeu Sendra rebrà la seua menció per la seua tasca en centres escolars, mentre que la promoció del frares ha estat el motiu pel que premia a Lluís Ramos Santamaria. Les distincions als clubs corresponen al CPV Carraixet de Tavernes Blanques i el CPV El Campello. Per últim, la distinció a mitjans de comunicación recau en PilotaVeu. Les escoles de pilota guardonades amb el premi Paco Cabanés Genovés han estat la de Muro d'Alcoi i la d' Almassora.

Com a colofó a aquesta intensa jornada aplegarà la partida de llargues, entre la Selecció Valenciana sub-19 i el campió de la Lliga de Llargues, Benidorm. Per part de la selecció valenciana. Els seus rivals, la també jove formació del CPV Benidorm, comptarà amb José Luis Calvo, Rafa Ferrer, Juan Ripoll, Vicente Ivorra, Paco Juan i Luis Navarro.