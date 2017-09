CCOO rechaza participar en la jornada de puertas abiertas del Hospital Provincial

El sindicato CCOO-CHPCS no acudirá a la XI Jornada de Puertas Abiertas del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló por considerarla como la exhibición de una realidad ficticia del centro hospitalario.

El próximo 30 de septiembre se celebrará, un año más, dicha jornada en el centro sanitario, donde el sindicato no participará «porque no encuentra nada que celebrar, y menos en lo que parece un ejercicio de populismo, donde únicamente se intenta mostrar una realidad sesgada, que no se corresponde con la situación que está viviendo su personal y el funcionamiento del centro hospitalario», según denuncia.

CCOO-CHPCS no puede asistir a un acto de celebración tras un periodo marcado por los ataques continuos a los derechos de los trabajadores, tiempo en el que ha primado la ausencia de una auténtica negociación colectiva, con la imposición de medidas de recorte, con una gestión unilateral, y una falta de transparencia acuciante, en la que se han externalizado servicios públicos para el beneficio del sector privado.